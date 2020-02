Os das Pistas gañan unha Mostra da Parodia que acabou pasada pola auga

Mostra da Parodia 2020 © Cristina Saiz Mostra da Parodia 2020 © Cristina Saiz

A choiva, que caeu con certa intensidade na recta final da noite, desluciu unha Mostra da Parodia que, este venres, levou a diversión do Entroido ás principais rúas e prazas do centro histórico, nas que dez agrupacións fixeron as delicias do público.

Todas elas, sen dúbida, demostraron grandes doses de humor e ironía para representar as súas respectivas propostas. Pero o xurado tívoo claro. Os das Pistas, que converteron as inmediacións de Casa Alcalde nun aloucado espazo gastronómico, foron os gañadores.

Seus foron os 1.300 euros do gran premio da XXVI Mostra dá Parodia por recrear á súa maneira o gastromercado da praza de abastos, que nesta ocasión estivo dirixido por un cociñeiro sen pelos na lingua, Pepe Rapante.

Os dous segundos premios -dotados con 1.000 euros- foron para Equipo Ja, que organizaron unha verbena con orquestra incluída na Praza de Ourense; e para Vamos a todo, que instalou unha "máquina da verdade" nos Soportais da Ferrería que destapou divertidos segredos.

Tamén houbo premios, no seu caso un terceiro con 700 euros cada un, para outras tres agrupacións: O Desenterro, que representou a exhumación de Franco en Curros Enríquez con todo luxo de detalle; Os do Val do Lérez, que co seu "tragabolas" fixo gozar aos máis pequenos na Praza de España; e para a romería da Recriativa de Xeve.

A Mostra da Parodia deste Entroido 2020 completouse coas divertidas propostas de Amoriños de Bora, que organizou un disparatado sorteo de lotería na Peregrina; de Paquita a do barrio e os seus mariachis, que encheron de música o Teatro Principal; de Parodia PTV, en Manuel Quiroga; e de Las flores del carnaval, que instalou unha pista americana na Ferrería.