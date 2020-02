Os do Val do Lérez coróase na final do Certame de Murgas

Gran final do concurso de Murgas 2020 © Joaquín Barreiro - Canal Rías Baixas

A agrupación Os do Val do Lérez coroouse na noite deste xoves na final do Certame de Murgas e converteuse en gañadora da cita por cuarto ano consecutivo.

Esta cita fundamental do Entroido de Pontevedra volveu encher este xoves o Pazo da Cultura, como sucede cada ano e cunha imaxe que xa viviu os pasados luns e mércores con motivo das semifinais do certame.

Na última noite de Murgas deste Entroido o xurado elixiu a Os do Val do Lérez, que este ano actuaron vestidos de veganos, como agrupación gañadora e deulle o segundo e o terceiro posto, respectivamente, a Equipo Ja e A Tropa de Moncha a Caralla.

As actuacións das tres gañadoras, e de Leña Verde e Jana de Leria, as outras dúas agrupacións que chegaron á final, fixeron as delicias do público, que se rendeu a letras, música e vestiarios que fixeron un repaso pola actualidade pontevedresa e do resto de España. Non faltaron alusións á nova varanda da ponte do Burgo en clave local, o coronavirus e o Satisfyer en clave mundial e o pacto de goberno entre o PSOE e Unidas Podemos en clave estatal.

A programación do Entroido de Pontevedra continúa este venres coa 26 edición da Mostra da Parodia. A partir das 22.30 horas, dez agrupacións encherán de máscaras e humor distintas rúas e prazas do casco histórico:

"Os do Val do Lérez", na Praza de España.

"Vamos a todo", nos Soportais da Ferraría.

"Amoriños de Bora", na Praza da Peregrina.

"Os das Pistas", na Casa Alcalde.

"Recriativa de Xeve", en Michelena-Gutiérrez Mellado.

"O Desenterro", en Curros Enríquez.

"Equipo Ja", na Praza de Ourense.

"Paquita la del barrio y sus mariachis", na rúa Alhóndiga.

"Parodia PTV", en Manuel Quiroga.

"Las flores del carnaval", na Praza da Ferraría.