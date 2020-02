Luís Bará repetirá como número 1 do BNG pola provincia de Pontevedra

Luís Bará fai balance do Goberno Autonómico © Cristina Saiz

As eleccións para o Parlamento Galego están ao virar a esquina e os partidos políticos ultiman a confección das súas listas. Os últimos en propoñer candidatos foron os do Bloque Nacionalista Galego, que despois do proceso de elección da militancia a través das asembleas comarcais, que deron un apoio unánime ao actual grupo parlamentario, acordaron repetir candidatos en todas as provincias.

O número uno da lista pola provincia volverá ser Luís Bará, que estará novamente acompañado pola deputada Montse Prado como número dous. Ana Pontón, candidata á presidencia da Xunta, liderará a lista da Coruña; Olalla Rodil, a de Lugo e Noa Presas, a de Ourense.

Os nacionalistas centrarán a súa campaña na defensa da sanidade e os servizos públicos, os sectores produtivos, a igualdade real, a loita contra a precariedade, a loita contra a discriminación do Estado, a presentación de alternativas en materia de financiamiento, infraestruturas e máis autogoberno.

As listas que o BNG presentará ás eleccións do 5 de abril combinan, en palabras de Pontón, experiencia e renovación e unha aposta decidida pola presenza de mulleres e xente nova.

A conformación destas listaxes concluirá coa súa aprobación definitiva por parte do Consello Nacional, máximo órgano de dirección entre asembleas, o sábado 29. Unha aprobación que poñerá fin a un proceso no que participaron preto de 1.500 persoas de 25 asembleas comarcais de toda Galicia.