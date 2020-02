Chega a gran final do Concurso de Murgas

A segunda semifinal do Concurso de Murgas, celebrada este mércores, deixou cinco agrupacións finalistas que se disputarán ser as grandes triunfadoras do tradicional concurso de Entroido.

Son as Murgas do Equipo Ja, Leña Verde, Os do Val do Lérez, Jana de leria y Tropa de Moncha a caralla.

A gran final comezará a partir das 21.00 horas no Pazo da Cultura, con entrada gratuíta e libre ata completar aforo.

A seguinte cita na programación do Entroido da capital será o venres ás 22.30 horas nas distintas prazas e rúas da cidade coa Mostra da Parodia que este ano celebra a súa 26 edición.