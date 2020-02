Ence obtivo un beneficio neto de 9 millóns de euros en 2019, un 93% menos

Ence Energía y Celulosa logrou un beneficio neto de 9 millóns euros no exercicio 2019 (-93%) e un EBITDA de 127 millóns euros (-56%). O EBITDA do negocio de celulosa foi de 75 millóns euros (-69%), mentres que o de enerxía renovable foi de 52 millóns euros (+15%).

A dirección da compañía pasteira explica que os resultados estiveron marcados pola caída do prezo da celulosa e pola execución de importantes investimentos previstos no Plan Estratéxico para ampliar capacidade en celulosa e en enerxía renovable, "que xa están a dar os seus froitos".

Así, durante o cuarto trimestre implementouse con éxito a ampliación de capacidade de 80.000 toneladas prevista na fábrica de Navia e que supuxo a mellora de practicamente todos os procesos industriais da planta. Así mesmo executáronse investimentos na fábrica de Pontevedra para mellorar a súa eficiencia e calidade ambiental.

Ence destaca que o prezo da celulosa comezou a dar síntomas de recuperación, tras estar nuns niveis mínimos dos últimos 10 anos no cuarto trimestre de 2019, e o ritmo de produción das fábricas de Ence no que vai de ano "supera claramente ao do mesmo período do ano anterior".

En Enerxía Renovable, están a incorporarse no primer trimestre dúas novas plantas de biomasa cunha capacidade de 96 MW, que están a contribuír a aumentar en máis dun 50% a xeración renovable en 2020.

Ademais, Ence conta cunha carteira de proxectos de 405 MW con acceso á rede e localizacións aseguradas de solar fotovoltaica, biomasa e hibridación termosolar-biomasa.