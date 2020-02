Desembarco pirata no centro histórico

A tripulación do Burla Negra volveu a navegar polo centro histórico de Pontevedra na "Noite Pirata". En comparación coas multitudinarias citas que acompañan ao Entroido pontevedrés está é a menos participativa de todas.

Benito Soto, o popular pirata da Moureira, enfrontouse un ano máis nunha épica batalla contra franceses e ingleses. Tres grandes embarcacións, acompañadas doutras de pequeno tamaño, percorreron a cidade, facendo as delicias de pequenos e maiores.

Todas elas atopáronse na Praza da Ferrería, onde Benito Soto contou co apoio dos pontevedreses para enfrontarse aos barcos invasores.

A comitiva, integrada pola Asociación Combrus e Troula, contou coa animación de Os da Caña, Solfamidas, Las flores del carnaval, Os Miúdos, As Sonecas, Os Paparrulos, Os Canecos, os 100 Tolos, Amoriños de Bora y Vamos a Todo.

MÉRCORES DE CINZA

A programación deste Mércores de Cinza, festivo local, renóvase ás 17 horas na praza da Peregrina co taller "As máscaras de Ravachol". Media hora máis tarde dará comezo no campo da festa de Cabaleiro A Corrida da Rosca. Trátase do Entroido tradicional da parroquia de Campañó, desaparecido a principios do século XX e que foi recuperado polos veciños.

A Aula Municipal de Teatro recreará o ambiente da botica de Perfecto Feijoo, na praza da Peregrina, á que acudirán coñecidos personaxes da época e que incluirá a actuación de Xeitura.

Finalmente, o Pazo dá Cultura será escenario a partir das 21 horas da segunda eliminatoria do Concurso de Murgas con: Los PTV dan la vuelta al mundo, Os arrombados, Murga do Naveiro. Mais millo para a tropa, Equipo Ja, Os da prensa e Leña verde.