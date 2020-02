Culler de Pau, nova 'fichaxe' do selecto club de restaurantes con tres Soles da Guía Repsol

Jorge Olleros, co seu Sol Repsol na praia da Concha © Guía Repsol Javi Alonso e Iñaki Bretal © Guía Repsol

O restaurante que o cociñeiro Jorge Olleros ten no Grove, Culler de Pau, é a nova incorporación á prestixiosa lista de establecementos que pode presumir de ter tres Soles da Guía Repsol, un dos recoñecementos máis destacados do sector gastronómico.

Culler de Pau, que obtén por vez primeira a maior distinción que outorga a Guía Repsol, foi recoñecido pola súa defensa dunha "cociña sostible", por reivindicar unha maneira de traballar e por "preservar a identidade" da contorna no que vive.

O propio Jorge Olleros recolleu o seu premio durante a gala celebrada, por segundo ano consecutivo, no Museo de San Telmo de San Sebastián.

Súmase así a Casa Solla, o restaurante dirixido por Pepe Solla, que logrou manter o máis alto recoñecemento que esta publicación outorga aos mellores restaurantes españois.

A Guía Repsol, que cumpriu 41 anos, conta xa nas súas páxinas con máis de 500 establecementos laureados por toda España. En total, Galicia aparece con 24 restaurantes que, en total, repártense 38 Soles Repsol.

Entre os que aumentan o seu recoñecemento está tamén A Tafona, o restaurante que Lucía Freitas dirixe en Santiago, que alcanza os dous Soles Repsol, segundo a organización por dar valor "á esencia das hortas, os bosques ou o mar" que a rodea.

Ademais, dúas das incorporacións de 2020 están en Pontevedra. Trátase do restaurante Eirado da Leña, dirixido polo cociñeiro Iñaki Bretal, que obtivo o seu primeiro Sol Repsol grazas "ao seu peixe e marisco da lonxa de Ribeira, as súas verduras de hortos ecolóxicos e as súas suculentas carnes de vacas vellas autóctonas".

O Silabario de Alberto González, que obtén este recoñecemento anos despois de trasladar o seu restaurante de Tui a Vigo, tamén consegue o seu primeiro Sol Repsol "por plasmar unha cociña galega que evoluciona ao devir dos tempos e do propio autor".

Na provincia de Pontevedra, ademais de Culler de Pau, Eirado da Leña e Silabario, outros catro restaurantes contan con este premio. Son D’Berto (O Grove), Pepe Vieira (Poio), Yayo Daporta (Cambados) e Maruja Limón (Vigo), que lograron manter os seus dous Soles Repsol.

A Guía Repsol cambiou o ano pasado a metodoloxía para a concesión dos galardóns co asesoramento do Basque Culinary Center.

Así, un total de 50 inspectores realizaron nos últimos doce meses máis de 1.300 visitas a establecementos e tivéronse en conta novos parámetros para a avaliación como o quilómetro cero, a integración ou a esencial coherencia dos proxectos.