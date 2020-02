Cuntis bótase á rúa para celebrar o Entroido

No concello de Cuntis, despois do desfile das comparsas, grupos, parellas e individuais, os Premios do Concurso de Entroido foron para:

Individuais 1. Tómbola s.l. 2. Ratón Pérez 3. Mary Poppins 4. Rey Misterio



Parellas 1. Titanic 2 2. Familia caracol 3. Roqueritas 4. Bomboncitos



Grupos 1. Chapante Khan 2. Lancha das tentacións 3. Vámola a rascar 4. Tu cara me suena



Comparsas 1. David y Goliat 2. Calo-mar 3. Soldados del amor