O xulgado deixa en liberdade provisoria ao detido por unha tentativa de atraco a un taxista no Vao

O Xulgado de Instrución de garda de Pontevedra decretou a liberdade provisoria con cargos do veciño de Poio detido pola Garda Civil como presunto autor dunha tentativa de roubo con intimidación a un taxista, que supostamente cometería a principios deste mes no poboado do Vao, no mesmo municipio.

Segundo informaron fontes oficiais do Instituto Armado, os feitos sucederon a última hora da tarde do pasado día 2 deste mes cando un taxista de Poio recibe unha chamada telefónica da súa central para recoller a unha persoa no poboado do Vao de Arriba.

As investigacións realizadas polos efectivos da Garda Civil do Posto de Pontevedra conclúen que, apenas iniciado o servizo, o taxista recibe a orde do cliente para que deteña a marcha e intimídao cun coitelo para que lle entregue o diñeiro, á vez que tenta apoderarse das chaves do contacto do vehículo.

A resistencia activa do taxista e o feito de que unha persoa asomásese polo lugar cando se estaba producindo a agresión, fixo que o atracador abandonase precipitadamente o vehículo, dándose á fuga sen conseguir o seu obxectivo nin causar ningún dano lesivo.

As pescudas que se realizaron posteriormente coa colaboración da Policía Local de Poio, permitiron pescudar a identidade de presunto autor, que resultou ser un veciño do mesmo poboado, de 26 anos, cun amplo historial delituoso.

Esta persoa foi detida o pasado xoves pola noite no transcurso dun dispositivo que se montou en torno ao poboado do Vao por efectivos da Patrulla Rural e o Equipo de Investigación da Compañía de Pontevedra, cando conseguen interceptar o vehículo no que se desprazaba. No momento da detención levaba consigo un teléfono móbil que fora subtraído dous días antes nun local de copas de Vigo.