Entroido de Bueu: unha festa para que gocen mozos e adultos

O venres comezará o Entroido de Bueu cunha programación na que gozarán tanto novas como adultos. Pola mañá os centros educativos encherán de vida as rúas da vila co seu tradicional desfile. Ás 17:00 horas o Concello tomará a substitución organizando un taller de decoración da Praza Massó, na que se celebrarán diferentes eventos e actividades ata o día 1 de Marzo. A festa finalizará co Desfile do Enterro do Paxaro de Mal Agoiro e o concerto de Broken Peach.

O Entroido continuará o sábado ás 17:00 no CEIP A Torre de Cela co festival de comparsas organizado pola Asociación Cultural Costumes de Cela, que contará co acompañamento musical de diferentes grupos do municipio.

As persoas maiores contarán cun concurso gastronómico do Entroido, que empezará ás 17:00 horas no segundo piso do Centro Social do Mar. O domingo continúa a festa para os xubilados co baile de Entroido amenizado polo grupo Amizade, tamén no Centro Social.

Este ano, o Comité de Entroido decidiu homenaxear a figura de Agustín Gutiérrez, que leva vestindo disfraces orixinais e impactantes desde os 14 anos.

A próxima semana comezan os talleres infantís, programados de luns a venres na Praza Massó, nos que se realizarán diferentes actividades relacionadas con esta festa. O mércores a partir das 17:00 horas, os máis pequenos relizarán o Desfile Infantil do Enterriño dá Sardiña.

A concelleira de promoción económica e turismo, Silvia Carballo, destaca que o Entroido de Bueu baséase en tres eixos: os disfraces, as comparsas e o Desfile do Enterro do Paxaro de Mal Agoir