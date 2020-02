O saneamento da rúa da Costa, pendente dos últimos retoques e do control de calidade

As obras de renovación da rede de saneamento da rúa da Costa de Marín para instalar a canalización separativa están xa tan só pendentes dos últimos retoques e do control de calidade.

Segundo a información facilitada polo Concello de Marín, está previsto que os traballos poidan finalizar esta mesma semana.

Esta actuación prolonga o proxecto de renovación do saneamento e da pavimentación que xa se iniciou en xaneiro do 2015. Con esta ampliación, cubrirase o tramo que quedara sen acometer e acadarase o desaugadoiro de pluviais do CEP San Narciso.

O obxectivo final é o de reducir a carga de caudal que chega ata o colector da Rúa da Costa, mellorando así substancialmente a xestión do saneamento desta zona.

O orzamento total da actuación ascendeu a 39.960,88 euros.