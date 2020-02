O PP de Pontevedra cualifica de "inxusto" o anuncio da creación dun novo pavillón deportivo

O concelleiro do Partido Popular de Pontevedra, Guille Juncal, cualificou de "inxusto e indebido" o anuncio da creación dun novo pavillón deportivo na cidade, "cando atletas de alto nivel adestran en condicións absolutamente do terceiro mundo".

O responsable de deportes no PP local asegura que a día de hoxe algúns pais que asisten aos adestramentos dos seus fillos teñen que estar dentro do pavillón "con paraugas polas pingueiras".

"É unha pena anunciar a construción dun novo pavillón exclusivo para tenis de mesa cando os pavillóns que temos están en pésimas condicións", insistiu o edil popular.

"Non é aceptable que se gaste o diñeiro nun pavillón que non é necesario neste momento", engadiu o Partido Popular nun comunicado.

Finalmente Guille Juncal criticou ao tenente de alcalde e responsable de Deportes no Concello de Pontevedra, Tino Fernández, por non recoñecer estas deficiencias que denuncia o PP para "non molestar aos seus socios de BNG", responsables da área deportiva no anterior mandato.