Defensa oferta 40 prazas de militares profesionais na base da Brilat en Pontevedra

O Ministerio de Defensa anuncia a convocatoria dun novo ciclo de selección neste ano 2020 para o ingreso como Militar Profesional da Escala de Tropa e Mariñeiría das Forzas Armadas.

O total ofertado ascende a 3.650 prazas, distribuídas entre o Exército de Terra (2.230), a Armada (620) e o Exército do Aire (800).

Das prazas para o Exército de Terra, os estranxeiros procedentes de países cos que se ten un convenio de colaboración respecto diso poden optar a 64 en concorrencia cos nacionais.

Desas prazas, en Galicia e zonas próximas, o Exército de Terra convoca para unidades da Brigada de Infantería Lixeira "Galicia VII" (BRILAT), 40 en Pontevedra e 65 en Siero (Asturias). A Armada convoca 104 prazas para buques e unidades da zona norte (Ferrol, Tui, Marín, San Sebastián, Bilbao). Pola súa banda, o Exército do Aire convoca 10 prazas das cales 4 son para o Aeródromo Militar de Santiago (A Coruña), 1 para o Escuadrón de Vixilancia Aérea de Noia (A Coruña) e 5 para a Academia Básica do Aire en León.

Para abordar esta convocatoria iníciase na Área de Recrutamento da Subdelegación de Defensa en Pontevedra o proceso de selección rexido por un sistema de concurso – oposición.

Entre outras condicións para poder participar no proceso, está o ter cumpridos 18 anos e non superar a idade máxima de 29 anos o día de incorporación ao centro de formación militar correspondente. Ademais a persoa que aspire a unha destas prazas deberá de carecer de antecedentes penais e non ter aberto ningún procedemento xudicial por delito doloso e terá que estar en posesión dos niveis de estudos ou da titulación esixida que como mínimo será o de Título de Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria ou os seus equivalentes.

Para participar no proceso selectivo é necesario solicitar cita previa, para o que se dispón desde o 18 de febreiro ao 2 de marzo.