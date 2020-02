Gonzalo Caballero, decidido a apostar polas industrias culturais galegas

Gonzalo Caballero no encontro cultural en Pontevedra © PSdeG-PSOE Asistentes ao encontro cultural de Gonzalo Caballero, candidato do PSdeG-PSOE á presidencia da Xunta © PSdeG-PSOE

Gonzalo Caballero, candidato do PSdeG-PSOE á presidencia da Xunta mantivo na tarde deste venres 14 un encontro nun hotel de Pontevedra con creadores e xestores culturais para analizar a situación do sector.

O candidato socialista sinala que é necesario apostar por unha nova política cultural porque a Xunta realizou "recortes significativos" nesta área durante o últimos once anos.

Lembrou que este sector dá emprego a tres de cada 100 persoas con traballo en Galicia e remarcou a importancia de defender a lingua propia.

O músico Luís Emilio Batallán interpretou durante o acto temas baseados en poemas de Rosalía de Castro e de Curros Enríquez. No evento tamén interviron Soledad Peralta, escultora que recibiu o Premio da Cultura Galega e Maica Larriba, secretaria xeral do PSOE en Pontevedra, que incidiron na necesidade de que a igualdade tamén se asente no terreo cultural.

Damián Villalaín, da Academia Galega de Teatro; a directora e Premio María Casares, Gena Baamonde; Miguel Mariño, director da Academia Galega do Audiovisual; e Andrea Quintana, participaron na primeira mesa sobre a cultura e a escena. O escritor Manel Loureiro; Hakan Casares, coordinador do Observatorio da Cultura Galega; a directora Mariana Carballal, de Mulleres Cineastas; o presidente dos Premios dá Crítica Galega, Bieito Ledo; e Xosé Antón Castro, doutor en Arte, analizaron durante este encontro o valor da industria cultural.