Xulgan un médico do Hospital Montecelo por abusar sexualmente de tres pacientes

A Sección Segunda da Audiencia Provincial de Pontevedra sinalou para o vindeiro martes 18 de febreiro o xuízo contra un médico do Hospital Montecelo acusado de abusar sexualmente de tres pacientes.

A Fiscalía demanda para este facultativo do Sergas unha condena de trece anos de prisión.

Segundo a Fiscalía, o acusado, nos anos 2014 e 2015, exercía como facultativo médico especialista de área do Servizo de Rehabilitación do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Un dos casos que relata o escrito de acusación presentado polo Ministerio Público explica que unha dos seus pacientes foi derivada desde o servizo de traumatoloxía por presentar artrose cervical e epicondilitis do cóbado dereito e, "logo de preguntarlle polo seu estado civil", examinoulle o cóbado e as cervicais e seguidamente, "movido pola intención de satisfacer os seus desexos sexuais e aproveitando a facilidade que lle ofrecía a relación médico-paciente, indicoulle que se deitase na padiola, subiulle o vestido, apartoulle o tanga e introduciulle dous dedos no interior da vaxina sen utilizar luvas de exploración".

Outro dos casos recolleitos pola Fiscalía tivo lugar en setembro dese ano cando o acusado atendeu na consulta do Hospital Provincial de Pontevedra unha muller que padecía sensación de cansazo nas pernas como consecuencia do tratamento que estaba a seguir.

O procesado indicoulle entón que se espise e cando procedeu a examinarlle as pernas "movido pola intención de satisfacer os seus desexos sexuais" fixo tocamentos nos beizos vaxinais e o clítoris "motivando que a muller se sentise incómoda e levantásese nerviosa da padiola ante o cal, o procesado indicoulle que se vestise".

O terceiro caso coñecido produciuse en xaneiro de 2015 cando acudiu á consulta do procesado derivada polo servizo de Traumatoloxía unha muller con dor no pé e nos trapecios. O acusado pediulle que se quitase a camiseta e lle manoseó os peitos.

A Fiscalía pide que sexa condenado a 8 anos de prisión polo primeiro caso e a dous e medio por cada un dos outros dous. Ademais pide cinco anos de liberdade vixiada coa prohibición de aproximarse a cada unha das vítimas nunha distancia inferior a douscentos metros e prohibición de comunicarse con elas por calquera medio e inhabilitación por seis anos para exercer como médico.

Como indemnización o acusado deberá abonar en concepto de dano moral, 6.000 euros para a paciente vítima do primeiro caso e 3.000 euros para cada unha das outras dúas mulleres.