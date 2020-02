Caldas só adoptará o GES de Valga se o financian os concellos da Mancomunidade do Ulla-Umia

O Grupo de Emerxencias Supramunicipal de Valga leva dous meses inactivo e o Concello de Caldas xa mostrou o seu presdisposición para converterse no seu novo anfitrión. Sobre este asunto, o goberno local acaba de enviar unha carta ao vicepresidente da Xunta na que propoñen que ao tratarse dun servizo do que se benefician varios municipios, todos deben axudar na xestión e custos derivados do mesmo. Con esta premisa solicitan que sexa a Mancomunidade do Ulla e Umia a que asuma o control deste corpo.

Esta saída non só permitiría reactivar un servizo que leva meses inactivo, senón que constituiría tamén unha oportunidade para reactivar a propia mancomunidade e estendería o radio de actuación do GES a municipios como Moraña, que anteriormente estaba excluído.

A proposta lanzada Caldas de Reis é secundada pola Deputación de Pontevedra e a FEGAMP. O alcalde, Juan Manuel Rey, defende que o servizo sexa cofinanciado por todos o beneficiados pero que a base debería atoparse no municipio termal por ser a cabeceira da comarca e porque ningún outro concello da zona quixo asumir por se só esta competencia.