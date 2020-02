Bará considera que as eleccións do 5 de abril poden significar a "liquidación política do Partido Popular"

Luís Bará fai balance do Goberno Autonómico © Cristina Saiz

O deputado do Parlamento Galego, Luis Bará, valorou este venres o seu paso polo Parlamento como "unha experiencia nova e de aprendizaxe". Bará manifestou que o Bloque Nacionalista Galego (BNG), actuou como un partido sólido e afinado "a diferenza doutros", facendo un traballo de oposición crítica, esixente, contundente e formulando propostas con solidez, solvencia e rigor.

Con respecto ao Goberno da Xunta, Bará valorouno como un goberno eficiente na propaganda e moi deficiente na xestión, debido a súa falta de acción. Considerouno como un "rotundo fracaso para a comarca de Pontevedra e para Galicia", sendo un goberno plano, sen ambición, sen ilusión, sen ideas nin impulso. "Estamos ante a peor lexislatura da Autonomía en canto a balance de leis aprobadas, un síntoma claro da decadencia do goberno de Feijóo", manifestou Bará.

Criticou esta década de goberno debido a factores como o declive da demografía, a emigración xuvenil, os desequilibrios terrioriais que se acentúan no rural, que carece de medidas para protexelo, o incremento da precariedade laboral e o desmantelamento do sistema financieiro. Ademáis, quixo exemplificar a falta de ambición en materia de autogoberno, asegurando que nestes anos houbo un balance cero de transferencias. Xulgou ao actual presidente da Xunta afirmando que "traballou máis por desenvolver o seu currículo que por sacar a Galicia adiante".

Bará asegurou que o BNG é un partido en alza e moi reforzado de cara ás eleccións do 5 de abril, cunha Ana Pontón que representa o futuro de Galicia

En canto á comarca de Pontevedra, calificou o balance como "un suspenso claro. Este goberno foi como un mal estudante que deixou todo para o final e que non conseguiu o aprobado". Segundo Bará, a sanidade pública é unha das grandes asignaturas pendentes do goberno autonómico, asegurando que está a sufrir unha situación crítica. O parlamentario criticou a parálise de máis de dez anos que afecta ao proxecto do Hospital Gran Montecelo e que "quedou nunha promesa". En materia de infraestruturas, reprobou a non construción da variante de Alba "quedando gardada nun caixón", e tamén as gravísimas deficiencias en materia de seguridade na rede de estradas da comarca, así como o ferrocarril, que quedou sen ningún tipo de melloras. O mal estado das Rías Galegas tamén foi tema de crítica, poñendo de exemplo o proxecto da dragaxe do río Lérez, que tampouco se realizou.

Sobre as eleccións do próximo 5 de abril, asegurou que o BNG é un partido en alza e moi reforzado, con Ana Pontón como unha candidata que representa o futuro de Galicia e que a súa vitoria nas eleccións transformaría a historia, converténdose na primeira presidenta da Autonomía. Ademáis, manifestou que estas eleccións poden significar a "liquidación política do Partido Popular".

Para finalizar, mantivo que se segue a postular como candidato para o Parlamento Galego, e que a súa elección depende da organización nacionalista.