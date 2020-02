RADIO.- Onda Sánchez, un proxecto radiofónico para a normalización do galego

Dinamizar o uso do galego, así como o activismo social e dar a coñecer "a vida do Instituto", son propósitos cos que se está a poñer en marcha Onda Sánchez desde o Grupo de Normalización Lingüística do centro pontevedrés Sánchez Cantón.

Convidamos ás Conversas na Ferrería a Alfredo Marques, Laura Omil e Álvaro Barbazón para que falen da súa participación nesta radio escolar a través de streaming e tamén en formato podcast. O primeiro exerce as funcións de dirección, e asegura que o seu futuro vai cara ao xornalismo. Laura, membro do Consello da Muller Nova encárgase dos contidos sobre feminismo; mentres que Álvaro utilizará esta ferramenta para facer chegar á comunidade educativa cuestións académicas.

O proxecto aínda está en proceso de crecemento, tanto en número de participantes, como en contidos; así que animan a que outros compañeiros sigan sumando.

Aproveitando a súa estancia en PontevedraVIva Radio charlamos con eles sobre adolescentes e a imaxe que os medios de comunicación ofrecen sobre este sector da poboación. Non parece que estean moi de acordo, nin en fondo nin en forma, da súa consideración.