Cinco millóns e medio de cupóns da ONCE coa imaxe do Teatro Principal

O cupón da ONCE deste próximo domingo 16 de febreiro terá a imaxe do Teatro Principal de Pontevedra. En concreto, cinco millóns e medio de cupóns xa están á venda coa imaxe deste emblemático espazo cultural.

Segundo a información facilitada pola ONCE, o cupón reproduce a imaxe da fachada deste teatro situado en pleno centro histórico da cidade e cuxo estilo decorativo combina aspectos dos teatros do século XIX cun interior máis actual.

Esta iniciativa enmárcase na serie de cupóns denominada 'Cidades a escena', dedicada aos teatros e salas emblemáticas de cidades de toda España e que busca a proximidade á cidadanía, os seus costumes, a súa historia ou a súa cultura.

Co cupón do Teatro Principal os clientes poderán levar un sueldazo da Fin de semana da ONCE, que ofrece todos os sábados e domingos un premio principal ás cinco cifras e serie de 300.000 euros, máis 5.000 euros ao mes durante 20 anos consecutivos a un só cupón do número e serie premiados na primeira extracción.

Ademais, ofrece premios de 2.000 euros ao mes durante 10 anos consecutivos, aos catro cupóns dos números e serie premiados nalgunha das extraccións da segunda á quinta. 54 premios de 20.000 euros ás cinco cifras do número premiado na primeira extracción. E premios de 400, 200, 30, catro e dous euros.