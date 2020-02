Condenado a 2 anos e medio de prisión un marinense por tentar matar o seu compañeiro de piso

A Sección Segunda da Audiencia provincial de Pontevedra resolveu este xoves mediante un acordo de conformidade un xuízo por un delito de homicidio en grao de tentativa.

O acusado A. B. P., veciño de Marín, aceptou unha condena de 2 anos e medio de prisión por tentar matar a coiteladas ao seu compañeiro de piso tras recriminarlle que puxese cinta illante no mando do televisor.

Mediante este acordo de conformidade a Fiscalía rebaixou a petición inicial de penas de 5 anos despois de recoñecer o procesado a súa autoría e tras apreciar como atenuante que, no momento de cometer os feitos, o acusado atopábase baixo os efectos do alcol e as drogas, así como a súa adicción a substancias estupefacientes.

Segundo recolle o escrito de acusación da Fiscalía, os feitos ocorreron o 26 de febreiro de 2019, nun piso de Marín onde convivían por razóns de traballo o acusado e a vítima.

Sobre as 22.00 horas, iniciouse unha discusión na que o procesado recriminou ao seu compañeiro de piso a colocación da cinta illante no mando e, "con intención de acabar coa súa vida", tentou cravarlle un coitelo na barriga.

O compañeiro de piso logrou apartarse, pero o agresor volveu tras el e dirixiulle varias coiteladas á cabeza e o abdome. Non conseguiu ferirlle pola oposición do outro implicado.

O acusado leva un ano ingresado en prisión provisional por estes feitos.