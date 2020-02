Cinco tileiros e seis carballos para repoboar a Alameda de Sesmero

Árbores que se plantarán na Alameda © Concello de Pontevedra

O goberno municipal, a través do departamento de Desenvolvemento Sostible e Medio Natural, acaba de poñer en marcha o proxecto para a recuperación paisaxística da Alameda de Sesmero. Nos próximos días plantaranse cinco tileiros e seis carballos.

Estas novas árbores estarán situadas na cabeceira norte do parque pontevedrés, a máis próxima á Praza de España. A plantación, que realizará a empresa Redenor, suporá un investimento de case 18.000 euros.

En paralelo a estas plantacións, o servizo de Parques e Xardíns estase a coordinar cun equipo de técnicos municipais para realizar un replantexo da situación dos postos e das liñas eléctricas das Festas da Peregrina mediante o emprego de GPS.

Segundo explica Iván Puentes, esta planificación permitirá que o emprazamento de postos non interfira coas novas e futuras aliñacións de árbores que están previstas no proxecto de recuperación paisaxística.

O plan de reposición de arboredo contempla tanto o destoconado de exemplares en mal estado e a plantación dunha decena de carballos e tileiros como unha limpeza en profundidade como o arrombado do recinto do parque, en especial a base do palco da música e dos muros perimetrais que dan cara á Gran Vía de Montero Ríos.

Esta intervención incluirá a eliminación de grafitis mediante o uso dunha máquina de vapor.

En paralelo a estes primeiros traballos de recuperación da Alameda de Sesmero, tamén se acometerán en breve as obras de bacheo dos sendeiros que comunican os Xardíns de Vincenti.

O proxecto, que vén de contratarse á empresa Eicros Gestión cun investimento de 4.764,38 euros, traducirase nun aporte de xabre e un compactado mecánico.