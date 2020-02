A Deputación e o Concello de Moraña planifican actuacións nas vías provincias ata o ano 2023

O deputado responsable de Infraestruturas e Vías Provinciais, Gregorio Agís e a alcaldesa de Moraña, Luisa Piñeiro, celebraron este mércores unha reunión na que planificaron actuacións nas vías provincias ata o ano 2023.

A alcaldesa insistiu na necesidade de levar a cabo tres actuacións, de diferente calado, nas estradas EP-0503 Mane-Rebón, EP-0018 Amil-Espedregueira e EP-8201 Couso-Santa Xusta.

"Expliqueille detalladamente cal era o estado de cada unha desas estradas e insistinlle na nosa crenza de que son tres actuacións fundamentais pola perigosidade que teñen estas vías, cada unha segundo as súas circunstancias, e porque se precisa un reforzo da súa seguridade", manifestou a alcaldesa, que agarda que a Deputación avalíe as súas propostas e a convoque a un novo encontro para revelarlle as súas intencións ata o horizonte do ano 2023.

Respecto da estrada Mane-Rebón, a alcaldesa sinalou que é "un caso especialmente grave", que, segundo o seu criterio "non se soluciona só cun asfaltado", detallou.

Tamén pediu a mellora de dous treitos con curvas sinuosas e firme deteriorado na vía Couso-Santa Xusta, e finalmente, a terceira solicitude corresponde coa EP-0018, na que o goberno local aspira a que a Deputación elimine a curva de Barro, que tamén presenta graves problemas de seguridade tanto para os vehículos como para os milleiros de peóns que anualmente camiñan ata o Santuario dos Milagres.