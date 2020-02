Galicia irá ás urnas o 5 de abril: Núñez Feijóo confirma o adianto electoral

A incógnita resolveuse. As eleccións galegas celebraranse o próximo 5 de abril. Así o anunciou o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que reuniu de urxencia ao seu goberno para comunicarlles o adianto electoral.

Deste xeito, Galicia volverá coincidir na súa cita electoral co País Vasco. De feito, foi o anuncio do lehendakari vasco, Íñigo Urkullu, que confirmou hai unhas horas a data das eleccións en Euskadi, o que precipitou a decisión do presidente galego.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)