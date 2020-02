O Concello e COVSA estudan que áreas priorizar no arranxo de espazos urbanos

A empresa pontevedresa COVSA será a encargada de executar as obras que se inclúan no novo contrato de sostemento e mantemento dos espazos públicos, ao que se destinarán 500.000 euros durante os dous próximos anos.

A portavoz do goberno municipal, Anabel Gulías, explicou que os técnicos municipais, xunto co director xeral de Mobilidade, Jesús Gómez Viñas, comezaron a coordinar coa empresa as actuacións que se realizarán nos próximos meses.

As primeiras reparacións, segundo explicou Gulías, realizaranse ao longo deste mes de febreiro, unha vez conclúa o traballo para "zonificar" a cidade e definir as áreas que terán "maior prioridade", ben polo seu mal estado ou porque haxa un uso masivo.

Ao longo de 2020 faranse obras por valor de 450.000 euros, mentres que en 2021 investirase medio millón de euros nestas reparacións.

Os 50.000 euros restantes servirán para sufragar obras de emerxencia nos primeiros meses de 2022, mentres se licita o contrato que substitúa ao que se acaba de aprobar.

OUTROS ASUNTOS

Dentro da Xunta de Goberno deste luns, tamén se acordou rescindir o contrato de Nexia para as obras de reforma urbana dos accesos de Rorís, Meán e Outeiro, en Lourizán. O Concello redactará un proxecto de urxencia para solicitar os problemas xerados por estes traballos, ao mesmo tempo que iniciará o proceso para volver contratala.

Ademais, Pontevedra repartirá 37.250 euros nos premios do próximo Entroido e destinaranse case 5.000 euros para reparar a varanda da avenida de Bos Aires, enfronte do colexio Manuel Vidal Portela, danada tras un accidente de tráfico. O diñeiro reclamarase posteriormente á compañía aseguradora do vehículo sinistrado.

O goberno municipal, por último, aprobou as bases das subvencións para as ANPAS dos centros educativos do municipio, para as que irán case 25.000 euros. Estas axudas permitirán dar cobertura ás accións extraescolares que desenvolvan estas asociacións e que sexan consideradas de interese para toda a comunidade educativa.