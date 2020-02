75 persoas de idade avanzada participan nos obradoiros de memoria en Bueu

Este luns 10 comezaban as actividades que se desenvolven nos talleres de memoria nos que se bateu un récord de participación con 75 persoas de idade avanzada apuntadas para participar nestas sesións.

O concelleiro de Cultura e Educación Xosé Leal asistía ao comezo desta actividade dun dos grupos do Centro Social do Mar. Ademais dos catro grupos que traballan nesta sede, outro máis realiza actividades na Casa do Pobo de Beluso.

Nesta proposta social búscase que as persoas participantes fomenten o envellecemento activo, o aumento da calidade de vida, o coñecemento de novas actividades de lecer e tempo libre, ademais de promover as relacións sociais.

Os Centros de Día Pescadoira e Contigo son as encargadas de desenvolver as sesións sobre estimulación cognitiva, que están acompañadas por tarefas de xestos e mímica, actividades con música, exercicios sensoriais, relaxación, respiración ou debuxo.