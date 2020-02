UFP demanda 200 policías máis para a provincia de Pontevedra e pon o foco no ano "complexo" do Xacobeo 2021

O sindicato Unión Federal de Policía (UFP) denuncia o "trato discriminatorio e prexudicial" que, na súa opinión, reciben os cidadáns da provincia de Pontevedra en materia de seguridade, en especial nun "ano moi complexo" no que as distintas comisarías están a vivir con persoais policiais "minguados" a preparación do Xacobeo 2021.

Esta crítica fana unha vez que se anunciou o concurso de traslados, que ven "insuficiente" para cubrir minimamente os postos policiais onde son necesarios. Así, cren que son necesarios 200 policías máis no concurso para cubrir as necesidades mínimas en comisarías como Vilagarcía de Arousa, Marín, Tui, Pontevedra e Vigo.

Na Comisaría de Pontevedra denuncian que levan máis de sete anos solicitando "de maneira imperiosa" unha Unidade de Prevención e Reacción ( UPR) para atender á cidade e a súa área de influencia, o que supoñería outros 30 axentes, que sumados aos que chegarían no concurso, paliarían a escaseza de persoal da comisaría. Destacan de forma especial a situación dos grupos de policía xudicial e seguridade cidadá, que necesitan máis persoal.

En relación con Vilagarcía, denuncian que ten un cadro persoal castigado desde hai moitos anos pola falta de efectivos policiais, na que as autoridades gubernativas están "empeñadas en poñer na fachada da comisaría unha lápida declarando a súa morte", xa que leva anos "languidecendo en coidados paliativos" con policías en prácticas. Cren que para poder ter un servizo normal debería contar neste concurso con outros 15 policías máis, pero tan só recoñécese unha praza dun subinspector e dous policías.

A comisaría de Marín sofre "a mesma enfermidade" que a de Vilagarcía. No seu caso, ten que recorrer á Comisaría de Pontevedra para cubrir os seus servizos e necesitaría neste concurso que se lle sumasen outros dez policías.