Martín Martínez (PP) convida o goberno local a percorrer o rural para ver os "servizos inadecuados"

O concelleiro do rural no Partido Popular de Pontevedra, Martín Martínez, criticou este domingo a falta de "consideración e investimento" do Concello de Pontevedra nas quince parroquias do municipio.

Por unha banda, o concelleiro cuestiona que non hai nin unha soa obra no rural nos orzamentos e, por outro, o incremento de impostos. Na súa opinión, o apoio ás parroquias é unha de "as mentiras máis repetidas de Lores".

Martínez convida ao os dous socios de Goberno, BNG e PSOE, a percorrer o rural "para que vexan os servizos inadecuados, caducos e insuficientes que temos, e o que de verdade necesitamos".

Ademais, critica que o goberno local di que nos Orzamentos contemplan obras no rural e, con todo, "cunha simple consulta demóstrase como unha gran mentira". Respecto diso, sinala que presumen de que teñen os maiores presupostos da historia e os servizos xurídicos certifican que o investimento real será de menos de catro millóns de euros. De feito, limita ao contrato da auga as "únicas obras no rural".

Os populares, no seu calendario de visitas e encontros con asociacións veciñais do rural e comunidades de montes, reuniu información para elaborar distintos informes das carencias e necesidades que sofren as parroquias en xeral e algún lugar das mesmas en particular. De feito, esta mesma semana fíxose entrega do escrito coas peticións para a parroquia de Alba ao presidente da "A Capela", Sabino Cancela.

En relación cos impostos, sinala que o incremento vén derivado dunha subida escondida do 10 por cento no IBI a través do catastrazo, que "cando se puido reverter non se fixo". Na súa opinión, o Concello está "a sangrar aos pontevedreses, e en especial aos que vivimos no rural" e a carga impositiva é "desproporcionada".

"Se sumamos a elevada suma de taxas e impostos á carencia e mal estado dos servizos básicos provocan unha diminución da calidade de vida no rural", engade.