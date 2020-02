O PP propón un proxecto para multiplicar por cinco o parque infantil da Chousa

O PP de Poio presentou este domingo un proxecto de reforma e ampliación do parque infantil da Chousa, en Combarro, no que prevé multiplicar por cinco a zona de xogo, adaptala ás necesidades dos usuarios e convertela nun parque "moderno, homologado, e integrado co entorno".

O voceiro do PP de Poio, Ángel Moldes, e o concelleiro responsable de Combarro, Tucho Muíños, presentaron a súa idea, unha actuación "que fai protagonista á identidade de Combarro" e soluciona a problemática actual do parque, cun "espazo moi reducido de apenas 70 metros cadrados e frecuentes desperfectos".

Muíños subliñou que o parque non está en condicións de dar servizo aos 130 menores de 10 anos que residen na parroquia, ademais doutros chegados do resto do concello, de municipios cercanos e de visitantes. Así, cuestiona que "as fins de semana e épocas de máis afluencia hai decenas de nenos competindo por un tobogán e dúas randeeiras" no centro neurálxico dun dos principais destinos turísticos de Galicia,

"Estase a dar un mal servizo aos veciños e unha mala imaxe de Combarro", sinala o concelleiro, que lembra que o PP presentou rogos, preguntas e mesmo unha moción para ampliar e acondicionar o parque, que BNG e PSOE rexeitaron "de forma incomprensible". Ademais, levaron a cabo unha campaña de sinaturas para a ampliación do parque, tamén rexeitada.

Segundo o PP, ademais, o outro parque da parroquia, situado fronte ao porto, non está homologado nin acondicionado e ademais está lonxe da zona de comercio e actividade.

Ángel Moldes explicou que o proxecto do PP para a zona de xogos suporía unha importante ampliación, multiplicando por 5 a área de lecer infantil. Ademais dos xogos e aparatos típicos destes parques, como randeeiras, tubos, tobogáns e balancíns, o parque proxectado tería dúas estruturas principais relacionadas con dous elementos característicos de Combarro, o patrimonio e o mar

Así, tería un aparato de xogos, completamente homologado, coa forma dun hórreo típico de Combarro, e tamén o casco dun barco bateeiro, representando a tradición mariñeira da parroquia.