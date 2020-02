Sancionan un condutor que levaba o coche cheo de cadros poñendo en risco a súa seguridade

Un condutor enfróntase a unha sanción de 200 euros por comprometer a súa propia seguridade ao circular co seu vehículo cheo de cadros e equipaxe sen adoptar as correspondentes medidas de seguridade.

Axentes da Agrupación de Tráfico da Garda Civil interceptaron a este condutor o pasado mércores 5 de febreiro á altura do quilómetro 129:900 da estrada N-550, ao seu paso polo municipio de Vilaboa cando transportaba diverso material nos asentos traseiros.

En concreto, unha patrulla do Destacamento de Tráfico da Garda Civil de Vilaboa interceptouno cunha importante cantidade de cadros de gran tamaño e unha maleta nos asentos traseiros do vehículo sen adoptar ningunha medida de seguridade,.

Os cadros e a equipaxe circulaban na parte posterior do vehículo sen inmobilizar nin separador de carga con respecto á parte dianteira do turismo, o que supoñía un evidente risco de desprazamento en caso dunha freada, manobra brusca ou accidente, comprometendo con iso, non só a estabilidade do vehículo, senón tamén a integridade física do condutor, que neste caso circulaba só.

O condutor deste vehículo enfróntase a unha sanción de 200 euros que se pode reducir a 100 por pronto pago como presunto autor dunha infracción sobre a disposición da carga, que está tipificada como grave no Regulamento Xeral da Circulación.

O Subsector de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra fai unha chamada á reflexión a aqueles condutores de vehículos non habilitados para o transporte de carga, sobre o risco que supón o transporte de obxectos ou material, xa que ao non dispoñer dos accesorios que garantan a adecuada protección ou acondicionamento pode crear situacións de grave risco.