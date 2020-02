O PP acusa o Goberno de defender a Audasa en contra dos usuarios da AP-9

O deputado do PP Javier Bas acusou este sábado ao Goberno central de defender á empresa concesionaria da autoestrada AP-9, Audasa, en contra dos usuarios no procedemento xudicial que se segue contra esta compañía por presuntos cobros abusivos da peaxe durante as obras de ampliación da ponte de Rande.

Esta denuncia do PP chega días despois de que se dera a coñecer que a Avogacía do Estado está persoada na causa xudicial que chega a xuízo esta semana no Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra, circunstancia que para o Partido Popular de Pontevedra resulta "inaceptable".

Os 'populares' consideran que se trata dun "novo ataque do Goberno do PSOE de Pedro Sánchez" á provincia de Pontevedra, pois entenden que o Estados se está a posicionar do lado de Audasa en lugar de defender os intereses dos usuarios da AP-9 que durante meses sufriron atascos en Rande mentres lles mantiñan invariable o prezo da peaxe.

"Esta decisión vai contra a economía e os veciños, é un novo ataque do Goberno socialista á nosa provincia. Nunca ninguén fixo tanto dano en tan pouco tempo como Pedro Sánchez", denuncia o deputado Javier Bas, que recorda que en ano e medio o Goberno socialista paralizou a gratuidade da peaxe de Redondela, paralizou as obras de mellora como consecuencia da ampliación da AP-9 e agora decide acudir aos tribunais en contra dos usuarios e a favor da concesionaria.

En opinión deste deputado, "o que está claro, é que a Audasa lle vai mellor cando gobernan os socialistas. Así, recorda que mentres a Xunta conseguiu que se revisase un acordo do Goberno con Audasa para que deixase de gañar 7 millóns de euros ao ano, o goberno socialista brindou un "negocio redondo" para Audasa e "ruinoso" para os cidadáns a costa das obras de ampliación da ponte de Rande.

Nesta mesma liña, indica que o PSOE está a traballar na defensa dos intereses de Audasa nos tribunais e adopta medidas para protexer á concesionaria, pero se esquece de defender e adoptar medidas para os cidadáns.

Estas acusacións chegan xusto despois de que este venres o Ministerio de Transportes insistira en que os informes que puidesen elaborar os servizos técnicos da Dirección Xeral de Estradas así como as súas posibles declaracións cando se produzan, en relación con este procedemento xudicial responden estritamente a xuízos técnicos, non encadrándose en ningunha actitude política.

Insiste en que tampouco responden a unha posible defensa de Audasa, pois están "completamente de acordo en que se lle esixan responsabilidades" no caso de que obrase incumprindo a normativa ou das súas obrigacións e é a súa obrigación esixirlla.