Rescatan un can que quedou atrapado durante tres días nunha propiedade deshabitada

Can atrapado nunha leira de Cambados © Servizo de Emerxencias

Polo menos levaba tres días desorientado e perdido dentro dunha leira dunha vivenda na Bouza, Castrelo, no municipio de Cambados. A Garda Civil do posto deste Concello recibiu este venres a alerta da presenza dun can de pequeno tamaño nestas instalacións dunha vivenda deshabitada.

Os axentes trasladaron a alerta ao Servizo de Emerxencias de Cambados. Os integrantes desta agrupación comprobaron que o animal non podía saír do recinto porque os muros da propiedade tiñan unha altura de tres metros.

Unha vez rescatado e, tras comprobar que o animal levaba o obrigatorio chip identificativo, puxéronse en contacto coa propietaria, á que entregaron o can perdido en bo estado de saúde malia que visiblemente delgado.