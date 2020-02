Pontevedra terá un papel "protagonista" no Xacobeo 2021, avanza Román Rodríguez

Comparecencia do conselleiro de Cultura e Turismo en Pontevedra © Xunta de Galicia

Co Xacobeo 2021 ao virar a esquina, a Xunta de Galicia atópase inmersa na preparación dun ano que, segundo todas as previsións, será "tremendamente relevante" para todos os galegos. Para esta cita, segundo avanzou o conselleiro de Cultura e Turismo, Román Rodríguez, Pontevedra terá un papel "protagonista".

As expectativas que rexistra o sector son "altísimas", explicou Rodríguez, que garantiu que Galicia está "preparada" para absorber a masiva chegada de visitantes que se espera para o Ano Santo. "Estamos tremendamente esperanzados", engadiu.

"Temos ganas de que chegue o Xacobeo", destacou o titular de Turismo no goberno galego, que está convencido de que será un "punto de inflexión positivo" na actividade turística en Galicia, un sector que xera o 10% do PIB e o 11% do emprego na comunidade.

Actualmente, sinalou Román Rodríguez, seis de cada dez turistas chegan a Galicia en tempada media-baixa, o que posibilita que os establecementos hostaleiros teña unha "maior capacidade" para xerar maior actividade económica e crear emprego "de calidade".

Xunto co Xacobeo, o conselleiro de Cultura e Turismo espera que a chegada do AVE a Galicia tamén contribúa ao aumento dos visitantes, ao entender que será "fundamental" para a actividade turística da comunidade.

Para preparar a provincia para o Ano Santo, Román Rodríguez destacou os 5,7 millóns de euros que a Xunta investiu en 2019 para a mellora de infraestruturas turísticas, a modernización de establecementos hostaleiros, o impulso de xeodestinos ou a organización de festas gastronómicas e festivais, entre outras actividades.

A este diñeiro súmanse outros seis millóns para accións centradas nas catro roteiros do Camiño de Santiago que transcorren por Pontevedra, con 1,2 millóns para obras de mantemento, 1,7 millóns para renovar a sinalización ou 3,1 millóns para creación ou ampliación de albergues como o de Pontevedra.