O PSOE traslada ao Goberno local as queixas da veciñanza de Seixalvo e Bordóns

O grupo municipal do Partido Socialista no Concello de Sanxenxo ven de trasladar ao Goberno Local as queixas da veciñanza de Seixalvo e Bordóns pola falta de mantemento, seguridade e limpeza nestas zonas do rural.

Din estar "fartos de pagar coma os do centro e recibir a cuarta parte de servizos". Segundo sinala a voceira socialista Ainhoa Fervenza estes veciños alertan da proximidade das masas de eucaliptos ás casas e aos cables eléctricos.

"É obriga do concello facer cumprir a normativa vixente, aínda máis cando disto depende a seguridade da xente", di a edil do PSOE.

Dende este grupo municipal piden ao concello que atenda estas queixas "que son moitas e ben gordas e delas pode chegar a depender a vida de moitas persoas", conclúen.