Os afectados pola peaxe da AP-9 durante as obras de Rande, en contra de que o Estado estea persoado na causa

A asociación En-Colectivo, que engloba a persoas afectadas pola cobranza das peaxes da autoestrada AP-9 A durante as obras de ampliación da ponte de Rande, mostrou este xoves o seu rexeitamento a que a Avogacía do Estado se persoase na causa xudicial aberta no Xulgado do Mercantil número 1 de Pontevedra e que chegará a xuízo a próxima semana. Os prexudicados xa manifestaran a súa oposición a esta circunstancia no pasado, cando Audasa pedira a comparecencia do Estado, e agora repíteno.

Este rexeitamento de En Colectivo chega agora porque a comparecencia da Avogacía do Estado, en representación do Ministerio de Fomento e a Administración Xeral do Estado, notificouse o pasado 28 de xaneiro, a escasos días do comezo da vista oral, fixada para os días 11, 12 e 13 de febreiro.

A asociación oponse aos argumentos manifestados pola Avogacía do Estado para comparecer no procedemento iniciado a pedimento da Fiscalía de Pontevedra contra a empresa concesionaria da autoestrada AP-9, Audasa, pola cobranza "abusiva" da peaxe de Rande durante as obras de ampliación a pesar das restricións de tráfico.

A causa ten a súa orixe nunha demanda colectiva presentada pola Fiscalía Provincial á que se adheriron dúas asociacións de afectados, Adicae e En Colectivo, e outros oito prexudicados particulares. Fronte aos argumentos de todos, a Avogacía do Estado considera que os feitos que se xulgarán refírense ao ámbito xurídico administrativo e non ao civil, e que neste sentido Audasa cumpriu como concesionaria, non vulnerando norma algunha de contratación pública.

En Colectivo critica que esta argumentación da Avogacía do Estado supón un apoio á tese de Audasa e, por tanto, unha manifestación expresamente en contra do criterio dos afectados, que consideran que os servizos prestados pola empresa durante o período de obras non cumpriron coas garantías que lle son esixibles como concesionaria sen que os usuarios da vía fosen compensados de forma algunha.

Ademais, a Avogacía do Estado apunta no seu escrito o posible prexuízo económico que unha eventual estimación da demanda podería supoñerlle, como xustificación última da súa persoación.

O xulgado xa deu traslado ás partes deste escrito para que formulen as alegacións que estimen pertinentes. En Colectivo oponse aos argumentos manifestados pola representación do Estado por considerar precluído o trámite para formular alegacións dada a fase do procedemento xudicial. Así mesmo, reitera os argumentos no seu día xa estimados polo xulgado para abordar a cobranza das peaxes na AP-9 durante as obras debe tratarse #ante a xurisdición civil por afectar directamente a consumidores e usuarios.

Diego Maraña, presidente de En Colectivo, considera que é "rechamante" que o Estado compareza de forma tan tardía, cando puido ter coñecemento da existencia do procedemento xudicial moito antes e que a Avogacía do Estado presentase un escrito no que evidencia un coñecemento amplo dos escritos de demanda e contestación que obran nos autos, a pesar de indicar que ata a data non tiña constancia algunha do expediente judicia..

En Colectivo reclama a devolución das peaxes e o interese xerado neste tempo, o que supón unha contía próxima aos 200.000 euros. Ademais, lembra que os consumidores, autónomos e empresas afectados aínda poden unirse á reclamación pola cobranza abusiva das peaxes a través da web www.en-colectivo.com.

A Fiscalía pide que se condene a Audasa a reintegrar aos usuarios o dobre do importe das peaxes que fosen abonados no tramo da contorna da ponte de Rande durante os tres anos que duraron as obras de ampliación a condición de que sufrisen atascos ou retencións superiores a dez minutos, que sería o dobre do tempo estimado para percorrer ese tramo.

Ademais, os fiscais Alejandro Tuero González e Santiago Miguel Cruces aspiran a que o xulgado dite unha sentenza que declare a nulidade da práctica de Audasa de cobrar integramente a peaxe da autoestrada en todo caso, sen moderar ou eliminar o seu importe cando non se está prestando o servizo en condicións suficientemente satisfactorias de fluidez e/ou seguridade do tráfico.