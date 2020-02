Un grupo de universitarios estuda a re-naturalización do río dos Gafos ao seu paso por Campolongo

Este xoves estarán en Campolongo un grupo duns 12 alumnos e máis dous profesores para estudar a re-naturalización do río dos Gafos ao seu paso por este barrio pontevedrés.

Os estudantes estarán acompañados por membros de Vaipolorío e por Jorge Rodríguez Álvarez que é o coordinador da materia Proxecto da Paisaxe 3 do Grao en Paisaxe da Universidade da Coruña.

O Grao en Paisaxe é de nova creación no Sistema Universitario Galego, impártese a medias entre a Universidade da Coruña e a de Santiago de Compostela, sendo este o seu segundo ano de vida. É ademais un dos tres grados en Paisaxe existentes en España.

O obxectivo do grao é dotar dunha formación transdisciplinar, que vai dende a botánica ou edafoloxía ata o deseño, planificación do territorio ou a historia do arte, específica para estudos e propostas na paisaxe.

Jorge Rodríguez Álvarez e profesor de Urbanística e Ordenación do Territorio na Universidade da Coruña.