Os socios do Mercantil abordarán a "posta no mercado" do edificio de Curros Enríquez

O próximo día 14 de febreiro están convocados ás 20.30 horas en Xunta Xeral Extraordinaria todos os socios do Casino Mercantil e Industrial de Pontevedra.

Na orde do día figura como punto catro a tratar a "Autorización de posta no mercado do Edificio de Curros Enríquez, para sondar posibles interesados".

Non é a primeira ocasión na que o Casino Mercantil estuda vender este histórico edificio que actualmente é a sede principal da entidade.

Nesa Xunta os socios tamén deberán decidir se autorizan á Directiva para iniciar un proceso negociador coa actual concesionaria do parque, que habilite a rescisión do contrato e o abandono das instalacións de Mourente e póñase fin ao procedemento xudicial que se tramita perante o xulgado de primeira instancia número 1 de Pontevedra.

Igualmente, a masa social terá que tomar unha decisión sobre a continuidade do actual equipo directivo, ao que haberán que sumarse un número de socios ata cubrir o mínimo de membros establecido nos estatutos, e tamén designar unha xestora ata que se proceda a realizar unha nova convocatoria de eleccións.