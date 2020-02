A Lama quere converter as súas rúas nun sambódromo para celebrar o Entroido

A Lama prepara un dos entroidos máis multitudinarios dos últimos anos. O desfile terá lugar o sábado, día 29, a partir das 17 horas e o Concello xa anunciou que limitará a participación para garantir o espectáculo e evitar que a duración do desfile eternícese. Doutra banda, a edición do 2020 será o primeiro que entregue o premio Conde Cabanelas, filántropo natural de Covelo e impulsor da saída á rúa do entroido de Río, á mellor comparsa. Unha das que confirmou a súa asistencia é Amoriños de Bora, que se disolverá tras as festas deste ano, e será homenaxeada este ano.

Ademais da comparsa pontevedresa, desfilarán polas rúas da Lama: Os 100 Tolos, Os Canecos, Os da Cana, As Flores do Carnaval, Os Paparrulos, As Sonecas, Os Solfamidas e Os Miúdos de Arcade, que se estrea no desfile máis numeroso da comarca do Verdugo-Oitavén.

A organización do evento ten xa pechados os premios que recibirá cada categoría, establecendo en cada unha delas unha división para participantes do propio concello e os municipios próximos (Ponte Caldelas, Cerdedo-Cotobade e Fornelos de Montes), mentres que haberá outra para os chegados doutros lugares.

Os interesados en participar no evento poden inscribirse nas oficinas municipais antes do 27 de febreiro.

O xurado que decidirá os gañadores de cada categoría será independente e estará formado por cinco persoas pertencentes ao tecido asociativo do municipio.