O Concello de Caldas arranxará a pista de San Martiño en Arcos da Condesa

Jacobo Pérez destacou que a mellora deste acceso "foi un compromiso adquirido baixo a miña propia presidencia na Entidade Local Menor que agora se cumpre". O proxecto presentarase a unha liña de axudas de Vicepresidencia e xa se dispón de todas as autorizacións necesarias

O Concello de Caldas de Reis acometerá o arranxo da pista interior do núcleo do lugar de San Martiño, na parroquia de Arcos da Condesa. Así o vén de anunciar o concelleiro, Jacobo Pérez, que explicou que o Goberno presentará esta actuación a unha liña de subvencións de Vicepresidencia para a creación ou mellora de servizos municipais, a través da que se pode obter un máximo de 40.000 euros de finanzamento para unha obra que roldaría os 70.000.

Jacobo Pérez destacou que a mellora deste acceso "foi un compromiso adquirido baixo a miña propia presidencia na Entidade Local Menor de Arcos da Condesa que non se puido realizar ata o momento polos permisos e trámites administrativos previos".

O edil destaca que "agora cumprimos o anunciado e dende o Goberno municipal estamos moi satisfeitos de poder executar unhas melloras moi necesarias para a parroquia coas que se dá resposta a unha vella demanda da veciñanza".

O responsable de Arcos da Condesa no executivo informou de que o Concello deu no Pleno ordinario de xaneiro un dos últimos pasos administrativos para poder realizar o proxecto coa incorporación do camiño ao Inventario Municipal de Bens.

A pista atravesa o núcleo tradicional de San Martiño e actualmente presenta un firme composto por lousas de pedra moi deteriorado polo paso do tempo, pola circulación continuada de vehículos e incluso pola afección directa doutras obras realizadas na contorna.

Así, o seu estado actual é moi deficiente, con lousas soltas, fochancas e outras imperfeccións que dificultan o tránsito. O proxecto a realizar consiste na substitución da capa de enlousado que conforma a pista por formigón.

Esta solución foi consensuada coa veciñanza e adoptada tendo en conta que os custes do formigón se reducen á cuarta parte do que suporía a dotación de pedra. Así mesmo, o prazo de execución da obra tamén é moito menor e os resultados prevense bos e duradeiros.

O Concello xa dispón das autorizacións pertinentes por parte da Dirección Xeral de Patrimonio e agarda que os traballos poidan estar concluídos no vindeiro verán.



El Concello de Caldas arreglará la pista de San Martiño en Arcos da Condesa

Jacobo Pérez destacó que la mejora de este acceso "fue un compromiso adquirido bajo mi propia presidencia en la Entidad Local Menor que ahora se cumple". El proyecto se presentará a una línea de ayudas de Vicepresidencia y ya se dispone de todas las autorizaciones necesarias

El Concello de Caldas de Reis acometerá el arreglo de la pista interior del núcleo del lugar de San Martiño, en la parroquia de Arcos da Condesa. Así lo acaba de anunciar el concejal, Jacobo Pérez, que explicó que el Gobierno presentará esta actuación a una línea de subvenciones de Vicepresidencia para la creación o mejora de servicios municipales, a través de la que se puede obtener un máximo de 40.000 euros de financiación para una obra que rondaría los 70.000.

Jacobo Pérez destacó que la mejora de este acceso "fue un compromiso adquirido bajo mi propia presidencia en la Entidad Local Menor de Arcos de la Condesa que no se pudo realizar hasta el momento por los permisos y trámites administrativos previos".

El edil destaca que "ahora cumplimos lo anunciado y desde el Gobierno municipal estamos muy satisfechos de poder ejecutar unas mejoras muy necesarias para la parroquia con las que se da respuesta a una vieja demanda del vecindario".

El responsable de Arcos da Condesa en el ejecutivo informó de que el Concello dio en el Pleno ordinario de enero uno de los últimos pasos administrativos para poder realizar el proyecto con la incorporación del camino al Inventario Municipal de Bienes.

La pista atraviesa el núcleo tradicional de San Martiño y actualmente presenta un firme compuesto por #loseta de piedra muy deteriorado por el paso del tiempo, por la circulación continuada de vehículos e incluso por la afición directa de otras obras realizadas en el entorno.

Así, su estado actual es muy deficiente, con losetas sueltas, baches y otras imperfecciones que dificultan el tránsito. El proyecto a realizar consiste en la sustitución de la capa de enlosado que conforma la pista por hormigón.

Esta solución fue consensuada con el vecindario y adoptada toda vez que los costes del hormigón se reducen a la cuarta parte de lo que supondría la dotación de piedra. Asimismo, el plazo de ejecución de la obra también es mucho menor y los resultados se prevén buenos y duraderos.

El Concello ya dispone de las autorizaciones pertinentes por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio y espera que los trabajos puedan estar concluidos en el próximo verano.