Dicir a palabra cancro e combater o medo, obxectivos da AECC no día mundial contra esta enfermidade

Acto da AECC na Peregrina polo Día Mundial Contra o Cancro © Cristina Saiz Acto da AECC na Peregrina polo Día Mundial Contra o Cancro © Cristina Saiz

"Cando che din que tes cancro, máis que medo é terror. Pero é moi importante dicir a palabra cancro, a min dixéronme: 'mentres non o digas, non saímos desta'. Un día fun á Asociación (AECC) e ensináronme a dicir cancro. En canto o díxen foi coma se me liberaran". Estas palabras de María Luisa Granjel, diagnosticada de cancro de mama hai dez anos, resumo á perfección a campaña da Asociación Española Contra o Cancro posta en marcha este martes pola agrupación de Pontevedra, que ten como obxectivo normalizar a enfermidade para axudar aos pacientes para superar o medo inicial.

Con motivo do Día Mundial contra o Cancro, na Praza da Peregrina están a proxectarse en dúas pantallas testemuños de pacientes e familiares sobre a súa reacción tras o diagnóstico, tras o tratamento ou despois de superar esta enfermidade. "Este ano queremos normalizar a palabra cancro, sempre se silenciou ou se lle deu outro nome", destaca a presidenta da AECC en Pontevedra, María del Carmen Abeledo.

Recoñece a dirixente que "é un tabú porque dá medo. É a palabra que máis utilizan e hai que quitarlle ese medo. É algo que repercute a nivel familiar, na súa contorna social, na súa contorna de traballo. É importante normalizar a enfermidade", insiste Abeledo.

Ademais de derrubar eses temores, desde a AECC remarcan tamén a importancia en traballar a prevención e o diagnóstico precoz, así como a investigación. "Os tratamentos melloraron moitísimo, agora son máis especializados, seguen sendo agresivos pero non tanto. E hai outros moitos en investigacion", conclúe.

Os voluntarios da agrupación local da Asociación permaneceron durante toda a mañá nesta céntrica praza para informar a todas aquelas persoas que se achegaron á carpa para interesarse sobre o seu labor. Pola tarde, teñen previsto retomar a actividade entre as 17 e as 19 horas.