Abren unha investigación interna sobre unha traballadora social municipal que daba citas a persoas falecidas

O Concello de Pontevedra mantén aberto un proceso de investigación interna para aclarar posibles irregularidades cometidas por unha traballadora social municipal. Así, detectouse que esta empregada pública daba citas a persoas non susceptibles de ser beneficiarias do servizo de Benestar Social e decidiuse a apertura dunha actuación a nivel interno para determinalo.

Segundo puido saber PontevedraViva, esta traballadora social daba citas a persoas que estaban falecidas; a outras que estaban ingresadas en centros de atención e, por tanto, non dependían deste servizo; e a outras que xa non eran usuarias deste departamento porque os seus expedientes xa levaban tempo pechados por distintos motivos.

O proceso de expediente abriuse a finais do ano pasado e é resultado dunha decisión do propio Concello unha vez que tiveron coñecemento do que estaba a ocorrer. Designouse un funcionario municipal como instrutor da investigación, que aínda ten por diante dous meses de traballo.

Así, o protocolo interno para este tipo de situacións estipula que hai un prazo de investigación de tres meses e, unha vez finalizado, o instrutor determinará se existe ou non neglixencia e, por tanto, motivos para expedientar á traballadora. Unha vez que se decida se hai ou non infracción e a natureza da mesma, poderase decidir o réxime disciplinario a aplicar.

A preguntas deste xornal, o Concello confirmou que existe un expediente aberto por mor dunha situación anómala detectada no servizo de Benestar Social que agora se está investigando, pero rexeitan achegar detalles sobre a súa natureza mentres o proceso estea en marcha