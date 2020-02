Acordo entre o goberno municipal e Ciudadanos para incluír catro emendas no orzamento

Catro partidas que, no seu conxunto, están valoradas no medio millón de euros. É o compromiso que arrancou o edil de Ciudadanos, Goyo Revenga, ao goberno municipal no marco da negociación do orzamento de 2020.

Así o comunicou Ciudadanos que, a través dun comunicado, afirmou que este acordo enmárcase na estratexia de facer unha oposición "construtiva".

Entre as emendas aceptadas polo goberno municipal está a reforma da unidade de condutas adictivas do Concello, que, como denunciara Revenga, atópase nunhas condicións "deplorables e indignas".

Ciudadanos pactou tamén que se incremente "no que sexa necesario" a partida de limpeza de centros públicos de ensino infantil e primario, para dar un servizo adecuado, así como a mellora das condicións de traballo das empregadas.

O acordo con Ciudadanos inclúe por último a instalación de desfibriladores en todas as áreas deportivas e casas de cultura do municipio e o incremento de 200.000 euros para a mellora e mantemento dos parques infantís municipais.