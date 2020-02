O PP levará ao Congreso e Senado a creación dunha Unidade de Prevención e Reacción para a comisaría

Os deputados e senadores do Partido Popular de Pontevedra reclamarán en Madrid a creación dunha Unidade de Prevención e Reacción (UPR) para a Comisaría de Policía.

Así o anunciaron a senadora Pilar Rojo, a deputada no Congreso Ana Vázquez, o deputado nacional Javier Bas e a edil e deputada provincial Pepa Pardo tras reunirse nos últimos días con representantes dos sindicatos SUP e UFP.

En concreto os populares avanzan que presentarán unha pregunta no Senado e unha proposición non de lei no Congreso para reclamar unha unidade que consideran "imprescindible nos labores de prevención como o tráfico de drogas ou a vixilancia nos centros escolares, ademais da reacción fronte ao delito", sinalan.

Esta UPR para a comisaría provincial da Policía Nacional daría tamén servizo a Vilagarcía e Marín.

Os populares recoñecen que se trata dun compromiso adquirido na etapa do goberno de Rajoy "pero co cambio de goberno nada se avanzou no tema".

Na reunión cos sindicatos policiais tratáronse outros asuntos como a necesidade de reforzar o persoal de axentes ou mellorar as taxas de reposición, xa que na provincia calculan que existe un déficit de ao redor de 150 policías e tamén de preto de 200 profesionais da Garda Civil.