O xornalista e escritor Máximo Sar, fillo adoptivo de Caldas de Reis

Máximo Sar, fillo adoptivo de Caldas © Concello de Caldas de Reis

Maximino Rodríguez Buján, coñecido polo seu pseudónimo de 'Máximo Sar' convertíase este xoves en Fillo Adoptivo de Caldas de Reis tras o nomeamento realizado polo Pleno Municipal da corporación.

Con este título, sinala o alcalde Juan Manuel Rey, quérese recoñecer a unha persoa que é admirada polos seus servizos, o seu traballo e as súas obras, deixando un importante legado para Caldas de Reis, vila á que sempre estivo ligado.

Máximo Sar nacía en 1922 no municipio de Padrón. Tras estudar en Santiago de Compostela iniciou a súa carreira na xustiza municipal no ano 1951 cando toma posesión do seu cargo como xuíz no Xulgado Comarcal de Caldas de Reis. Desde entón, agás por causas laborais, fixou a súa residencia na vila.

Ademais de xuíz, Máximo Sar conta cunha ampla carreira como escritor e xornalista con máis dun centenar de artigos publicados sobre Caldas e a súa comarca. Fundou a 'Xuntanza Endovélica' da que formaban parte intelectuais caldenses, artistas e escritores. Ademais é membro do Padroado Rosalía de Castro e socio de honra do Ateneo Caldense.

Desde o Concello está a prepararse a edición dun libro cunha selección de artigos xornalísticos publicados por este autor en distintos medios e que contan con referencias a Caldas.