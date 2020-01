Publicado o informe ambiental da ampliación do cemiterio de San Xoán

Cemiterio de San Xoán de Poio CC BY-NC-SA PontevedraViva

A Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático fixo público este venres, a través do Diario Oficial de Galicia (DOG), o informe ambiental estratéxico do Plan Especial de Infraestruturas e Dotacións (PEID) para a ampliación do cemiterio municipal de San Xoán. Este é un dos pasos da tramitación que deben ser salvados para que a actuación chegue a bo porto. Se non hai contratempos, a Administración local confía en que o plan poida ser aprobado definitivamente nos vindeiros meses. A partires de aí, xa se contaría con luz verde para contratar as obras, que contarán cun orzamento dus 210.000 euros aproximadamente.

O Concello de Poio remitiu no seu día un escrito ao departamento dependente da Consellería de Medio Ambiente para solicitar o inicio da avaliación ambiental estratéxica simplificada do PEID. A documentación permaneceu en exposición pública durante dous meses, prazo necesario para ter en conta posibles observacións e suxestións. Unha vez concluído ese periodo, os informes foron publicados no DOG.

Nos informes técnicos establécese que o estudo "no ha identificado ningún efecto significativo (ya sean impacto severo o crítico) del desarrollo y ejecución del PEID". Esta é a conclusión que establece o informe elaborado pola arquitecta municipal, no que se lembra que a actuación contará de dúas fases diferentes: unha primeira consistente no desenvolvemento das obras de urbanización interior e exterior (que incluirá a conexión coas redes) e a dotación de nichos prefabricados en parcelas "destinadas a tal efecto".

Os obxectivos desta actuación son ampliar o número de nichos, mellorar os servizos funerarios complementarios e dotar ás instalacións de novas prazas para estacionar, entre outras novidades.

A avaliación ambiental sinala que se detectaron "algunos efectos moderados", pero que, en todo caso, "son compatibles" coa actuación, xa que "se han tenido en cuenta a la hora de definir medidas preventivas y correctores para minimizar y compensar tales efectos". En concreto, o informe fai mención á alteración e ocupación de terreos, así como á eliminación de vexetación. Neste aspecto, a documentación deixa claro que se procederá a habilitar zonas verdes, que facilitarán a retención de auga e disminuirán "posibles efectos de la erosión". Outro aspecto que destaca o informe técnico é que o PEID cumple coa normativa vixente.

Ademais, o Concello comprométese a levar a cabo controis periódicos para detectar posibles impactos medioambientais non previstos. Tamén se lle requerirá á empresa responsable das obras que vele polo correcto desenvolvemento dos traballos, de xeito que dean cumprimento coas leis pertinentes.

Ademais, a valoración económica cifra en 210.000 euros o orzamento necesario para desenvolver o plan. O 12% desta cantidade (uns 37.000 euros) destinarase á conexión coas redes e servizos e á ampliación do vial. O Concello adquiríu en 2010 tres parcelas colindantes co cemiterio para poder acometer a ampliación.

Se todo transcorre con normalidade, o feito de contar co visto bo da avaliación ambiental permitiría empezar a preparar a aprobación inicial do PEID. Tras a pertinente exposición pública, acometeríase o seu visto bo definitivo. Sería a partires de entón cando se podería impulsar a contratación dos traballos, de feito que a adxudicación quedase lista antes de que finalice 2020.