O descenso demográfico preocupa en Cuntis

Este xoves, o pleno do Concello de Cuntis decidía aprobar por unanimidade a creación dunha mesa de traballo de índole político para buscar solucións ao problema do descenso de poboación que se detecta no municipio.

Tratábase dunha moción presentada polo grupo de Veciñanza que foi modificada para que inicialmente o tema trátese desde parámetros políticos e, a continuación, trasládense as conclusións a outros colectivos do Concello de tipo cultural, social ou empresarial. A partir das achegas veciñais deseñarase un plan estratéxico para tentar resolver o descenso demográfico. Actualmente, o Concello de Cuntis conta con 4.677 habitantes, segundo os datos do Instituto Nacional de Estatística. 33 menos que en 2018 e 438 menos que en 2010.

O alcalde Manuel Campos afirma que esta situación afecta a toda Galicia e entende que é moi importante que todas as administracións e grupos políticos vaian da man neste asunto.

Por outra banda, no pleno rexeitouse a moción do Partido Popular na que se instaba á Deputación de Pontevedra a modificar as bases do Pontegal 2020 para que se inclúa aos Concellos. O rexeitamento, segundo o goberno local, débese a que é positivo que estas axudas pasen directamente a ser xestionadas polas agrupacións culturais.

Tamén se aprobou polo grupo de goberno un recoñecemento extraxudicial de crédito coa abstención do PP e de Veciñanza.