A Deputación de Pontevedra non acepta leccións de Igualdade do Partido Popular

Cun recordo á figura de Concepción Arenal no 200 aniversario do seu nacemento arrincou este venres o Pleno ordinario da Deputación de Pontevedra que contou coa participación da Plataforma SOS Sanidade Pública para solicitar o apoio da Corporación provincial ás súas reivindicacións.

En nome deste colectivo dirixiuse ao pleno Manuel Loureiro que expuxo unha situación no sistema sanitario galego de: sobrecarga de traballo, abandono da Atención Primaria, desmantelamento de hospitais comarcais, listas de espera ocultas, política de privatizacións ou precariedade labora, entre outras cuestións.

Na orde do día da sesión plenaria debateuse unha moción do Partido Popular para implantar o teletraballo na Deputación de Pontevedra que foi rexeitada polos deputados do Partido Socialista e BNG.

O deputado portavoz do PSOE, Carlos López Font, cualificou á proposta dos populares como a "moción de las sorpresas" e animou á portavoz do PP, Pepa Pardo, a que fale de "corresponsabilidad y no en la conciliación".

López Font xustificou o voto en contra do seu grupo dicindo que "no vamos a aceptar ninguna moción de ustedes sobre materia de igualdad, es cuestión de principios" e reprochou aos populares que o seu partido retire subvencións a entidades que traballan no ámbito do feminismo ou avoguen polo pin parental, entre outras medidas "cuando ustedes hablan de igualdad se nos ponen los ojos como platos", dixo o deputado socialista.

López Font lembrou que a Deputación de Pontevedra xa conta cun Plan de Igualdade "que ya tiene contemplada la implantación de la modalidad de teletrabajo" polo que pediu ao PP que retire a moción. "La igualdad entro en este palacio en julio de 2015", engadiu.

Na mesma liña, o portavoz do BNG e vicepresidente da Deputación, César Mosquera, insistiu en que a posta en marcha do teletraballo "xa está, xa o estamos facendo, se tal poderían decir vostedes que somos un pouco lentos en facelo, asumimos esa crítica, o resto é palabrería". E preguntou aos populares polo sentido desta moción "que o traen vostedes para lavar a imaxe de pactar con VOX?".

Pola súa banda, a portavoz do Partido Popular, Pepa Pardo, sinalou que este rexeitamento á súa proposta do Goberno provincial "es un voto en contra de la conciliación y la igualdad que para ustedes tiene siglas, color y signo político".

Pepa Pardo reaccionou diante do voto de socialistas e nacionalistas afirmando que "me han dejado atónita y anonadada" e igualmente tamén a devandito que "a nosotros ustedes no nos dan ninguna lección de feminismo".

Neste tema pechou o debate a presidenta da Deputación, Carmela Silva, que advertiu que "en cuestión de defensa das mulleres eu non permito nin unha broma". A presidenta lembrou que o actual Plan de Igualdade finaliza en decembro deste ano 2020 e a administración provincial encargou un "estudo rigoroso" sobre o teletraballo "porque noutras institucións se apuntou pouca xente".

PONTEGAL

O último dos puntos a debate foi a moción do Partido Popular para reclamar á Deputación de Pontevedra que rectifique as bases do catálogo Pontegal 2020 e que tamén inclúa nos solicitantes aos concellos da provincia e que, deste xeito, poidan solicitar actuacións de grupos e artistas con cargo a este programa.

César Mosquera xustificou a medida sinalando que "había disfuncións que queremos correxir" e Carlos López Font abundou que antes había un "Plan Cultural dedazo de Louzán", que o Goberno provincial "lo que hemos hecho es reglar este programa, nada que ver con lo que había anteriormente".

A moción tamén foi rexeitada polos votos en contra do PSOE e o BNG.