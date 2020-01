Carmela Silva acusa a Rueda de denegar o Grupo de Emerxencias Supramunicipal ao Grove porque goberna o PSOE

A presidenta da Deputación, Carmela Silva e o alcalde do Grove, José Cacabelos © Deputación de Pontevedra Alfonso Rueda © PontevedraViva

A Xunta rexeitou a posibilidade de que O Grove conte cun Grupo de Emerxencias Supramunicipal (GES), unha demanda que vén realizando polo Concello desde hai moitos anos. O servizo máis próximo na zona é o de Sanxenxo e tardan máis de 20 minutos en atender esta zona.

Este venres, a presidenta da Deputación de Pontevedra Carmela Silva arremetía contra o vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, por afirmar que establecer o GES no Grove sería "arbitrario". A presidenta provincial afirmaba que a Deputación leva desde o ano 2017 solicitando á Xunta de Galicia que se incorpore este servizo con dobre sede, en Sanxenxo e O Grove, do mesmo xeito que a Xunta estableceuno en Lalín-A Estrada.

Para Carmela Silva en Lalín-A Estrada levou a cabo esta decisión porque alí gobernaba o PP e se denega ao Grove porque o Concello pertence ao Partido Socialista liderado polo alcalde José Cacabelos.

A presidenta da Deputación insta á Xunta para que este ano 2020 se incorpore o GES no Grove, tal e como avalan os estudos técnicos. "Señor Rueda póñase mans a obra", afirmou para indicar que a Deputación conta con recursos para que se poida implantar ese GES e non entende por que a Xunta non pode facer fronte a este investimento. "Se en lugar da Xunta, fose a Deputación quen dixera que non ten recursos habería unha moción do PP no pleno dicindo que o mundo ía caer", ironizou a máxima representante política da provincia.