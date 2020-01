A muller agredida polo seu marido nun hotel de Vigo sofre tensión postraumática e lesións "de gran intensidade"

A sección cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra deixou visto para sentenza o xuízo contra o empresario de portugués Carlos Inácio Pinto, acusado de presuntamente tentar asasinar á súa esposa nun hotel de Vigo golpeándoa reiteradamente cunha maza e tentando asfixiala. Tras dous días de vista oral, o segundo xuízo contra este millonario do país veciño ha terminado este xoves co testemuño dos forenses do caso, que ratificaron os seus informes, como xa fixeran en marzo de 2019.

Os forenses ratificaron que a vítima sofre un cadro de tensión postraumática compatible cos feitos que se atribúen ao seu marido e que no relato dos feitos que ela fai "non se percibe" fabulación, senón que é compatible con "sufrir unha experiencia onde vexa perigar a súa integridade física".

Varios grupos de especialistas declararon na sala de vistas e sinalaron tamén que a muller sufriu dúas lesións na cabeza, unha na boneca, outra no xeonllo, unha no nocello e máis no pescozo, ademais de hematomas. As lesións na cabeza "non son todas lineais", pero si compatibles con facerse co mesmo "obxecto romo". Trátase de "lesións de gran intensidade" resultado de "un impacto moi grande" e tamén se apreciaba nela unha lesión compatible cun intento de estrangulamiento.

O xuízo quedou visto para sentenza despois de que o fiscal elevase a definitivas as súas conclusións provisionais, segundo as cales considera que o acusado é autor dun delito de asasinato en grao de tentativa e debe ser condenado a 12 anos de prisión, dez anos máis de orde de afastamento e 15.000 euros de indemnización.

Na anterior ocasión na que se xulgou este caso, o xuízo acabou nunha condena de once anos e catro meses de prisión como autor dun delito de asasinato en grao de tentativa. Agora que o caso regresou á mesma sala da Audiencia por orde do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) o fiscal mantén a mesma acusación, aínda que a acusación particular eleva a petición de condena e reclama unha indemnización maior, pois a vítima leva varios meses máis de tratamento psicolóxico.

Pola súa banda, a defensa pide a absolución do acusado ou, de forma alternativa, recoñece que, no caso de que sexa condenado, atribúaselle un delito de lesións, non de intento de asasinato.

O tribunal que xulga os feitos é diferente ao de fai dez meses, pero o resto do xuízo está a repetirse. Este xoves, na segunda sesión da vista oral, os policías que investigaron os feitos reiteraron as súas conclusións de investigación que acabaron con Carlos Inácio Pinto en prisión. Ademais, un deles sinalou que o acusado recoñeceu, tras as agresión e antes de ser trasladado a un hospital por unha patoloxía cardíaca, que comprara unha maza o día anterior nunha ferraxería. A maza foi a arma coa que se realizaron as lesións.