O pleno do CGPJ reúnese no novo edificio xudicial e pon o foco na situación da xustiza en Pontevedra

O complexo xudicial da Parda converteuse este xoves en foco de atención de medios de comunicación de todo o país con motivo da celebración no mesmo do pleno do Consello Xeral do Poder Xudicial (CGPJ). O encontro, a cuarta reunión plenaria que se celebra fóra da sede central do órgano de goberno dos xuíces desde 2013, serviu para poñer o foco na situación actual da administración de xustiza en Pontevedra e as demandas dos xuíces e maxistrados do partido xudicial da capital.

Os membros do pleno do CGPJ chegaron ao novo edificio xudicial pontevedrés en autobús poucos minutos antes das doce da mañá para asistir á reunión, pero previamente, entre as 11.00 e as 12.00 horas, xa se reuniu a Comisión Permanente do Consello, e a actividade foi intensa na Parda xa desde as 9.20 horas.

Moi puntual chegou ao edificio o presidente do Tribunal Supremo e do CGPJ, Carlos Lesmes. Xa o esperaban o presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde; o presidente da Audiencia Provincial de Pontevedra, Francisco Javier Menéndez Estébanez; e a xuíz decana, María Belén Rubido de la Torre, e xuntos dirixíronse ao Decanato dos xulgados de Pontevedra, situado no vello edificio xudicial.

Lesmes mantivo un encontro distendido con 17 xuíces e maxistrados destinados na sede xudicial. Trátase da gran maioría dos profesionais da xudicatura do partido xudicial, pois dos 23 que hai en persoal tan só faltaron 17 por diversos motivos laborais e persoais.

A xuíza decana explicou, ao termo do encontro, que o feito de que o presidente do Supremo acuda persoalmente a reunirse cos xuíces "dá boa conta de que ten interese en que é o que lle temos que dicir" e que celebrar estas reunións do pleno deslocalizadas é beneficioso para os partidos xudiciais pequenos, pois permite visibilizar que "a xustiza é de proximidade e todos os cidadáns teñen dereito a unha xustiza accesible".

"O feito de que estea aquí é un recoñecemento de que o consello nos ten en conta e oe as nosas peticións", explicou Belén Rubido, que indicou que os xuíces pontevedreses trasladaron a Lesmes as súas preocupacións en relación coa modernización da xustiza e a implantación do expediente xudicial e peticións para que funcione ben, os xuíces teñan cursos formativos e póidase implementar de forma xeneralizada, pois supoñerá "un beneficio para a cidadanía".

Na actualidade, en catro xulgados xa está a funcionar o expediente electrónico e varios maxistrados xa teñen a firma electrónica, pero aínda queda moito por avanzar e necesítase que a aplicación "sexa accesible" para terminar co expediente de papel e tramitar os expedientes de maneira dixital. O novo edificio permitiu aumentar a oito as salas dixitais, seis no inmoble novo e dous no antigo, número que non alcanza practicamente ningún xulgado galego.

Ademais, trasladáronlle ao máximo responsable do órgano de goberno dos xuíces necesidades vinculadas ao edificio xudicial antigo. O novo inmoble inaugurouse o pasado mes de setembro e este mesmo martes terminou o traslado ao mesmo do último xulgado que quedaba pendente. Unha vez que xa está a pleno rendemento, queren centrar as súas demandas na outra sede, unida co novo edificio por un corredor interior, para tratar de "optimizar os seus espazos", crear unha nova oficina de atención á vítima e fomentar a mediación, que hai varios xulgados interesados.

Carlos Lesmes mostrouse "receptivo", segundo revelou Belén Rubido. O presidente do Supremo, pola súa banda, evitou facer declaracións, ao entender que calquera afirmación que faga pode interpretarse como unha inxerencia no proceso de renovación do Consello, que ten o seu mandato esgotado desde decembro de 2018. O CGPJ ten mandatos de cinco ano e empezara en 2013, de modo que leva máis dun ano en funcións.

Hai dúas semanas xa decidiron paralizar os nomeamentos de novos cargos xudiciais e este xoves evitaron facer valoracións, á espera de que se reactive a renovación da institución, un trámite que depende dos partidos políticos e que confían que se retome agora que se constituíron o Congreso e o Senado e nomeouse novo Goberno.