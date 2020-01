Residentes de máis de 15 casas en Montecelo, molestos polo mal estado do camiño de acceso as súas vivendas

Camiño paralelo a Urxencias de Montecelo, que se atopa en mal estado de mantemento © PontevedraViva

Diariamente, un grupo de escolares ten que baixar polo camiño situado no lateral de Urxencias do Hospital Montecelo para achegarse ata a parada de autobús na avenida de Montecelo. Durante este inverno, é frecuente que os menores teñan que realizar este percorrido camiñando sobre as augas que invaden este vial.

Residentes desta zona de Mourente sinalan que ese camiño de acceso a Pardesó se atopa en mal estado por falta de mantemento. Denuncian que as cunetas levan tempo obstruidas por maleza, que mesmo nalgunhas zonas invade o camiño. A presenza de choivas acaba provocando que a auga baixe pola calzada convertendo nun pequeno río este vial en costa.

Segundo denuncia unha das veciñas, presentáronse varias reclamacións no Concello de Pontevedra desde o mes de novembro reclamando unha intervención de limpeza e mellora da zona. Con todo, non recibiron resposta e as dificultades para acceder ás vivendas convertéronse en habituais durante todo o inverno ante a desesperación veciñal.

Este camiño, ademais de ser acceso directo a quince vivendas, tamén é usado habitualmente por peóns e vehículos que empregan aparcadoiros privados situados en leiras da contorna de Montecelo.